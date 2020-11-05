«Сочи», уступая 1:4 к 35-й минуте, обыграл рижское «Динамо» в овертайме (6:5)

«Сочи» одержал волевую победу над рижским «Динамо» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Южане уступали со счетом 1:4 во втором периоде, когда на 35-й минуте пропустили четвертую шайбу.
Еще во втором периоде один гол отыграл Кирилл Петьков.
В третьем отрезке дубль сделал капитан команды Юрий Александров, а форвард Василий Глотов вывел «Сочи» вперед.
Но латвийская команда перевела игру в овертайм благодаря голу Лауриса Дарзиньша. В дополнительное время победу южанам принес гол Игоря Руденкова.
- Дата проведения
- 21 декабря, 20.30, «Арена-Рига»
- 1:0 – 1 Букартс (Букартс, Дзиеркалс)
- 1:1 – 4 Точицкий (Володин, Шмелев)
- 2:1 – 19 Грачев (Букартс)
- 3:1 – 19 Зырянов (Индрашис, Скарлетт)
- 4:1 – 34 Ошениекс (Грачев, Мамчицс)
- 4:2 – 35 Петьков (Точицкий, Шмелев)
- 4:3 – 44 Александров (Рубцов, Руденков)
- 4:4 – 51 Александров (Мироманов, Шмелев)
- 4:5 – 52 Глотов ()
- 5:5 – 58 Дарзиньш ()
- 5:6 – 63 Руденков (Мироманов, Рубцов)
- Вратари: Бруверис 19/24, С. Галимов 2/3 – Красиков 14/16, Третьяк 13/16.