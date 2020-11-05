«Сочи», уступая 1:4 к 35-й минуте, обыграл рижское «Динамо» в овертайме (6:5)

«Сочи» одержал волевую победу над рижским (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Южане уступали со счетом 1:4 во втором периоде, когда на 35-й минуте пропустили четвертую шайбу.

Еще во втором периоде один гол отыграл Кирилл Петьков.

В третьем отрезке дубль сделал капитан команды , а форвард Василий Глотов вывел вперед.

Но латвийская команда перевела игру в овертайм благодаря голу . В дополнительное время победу южанам принес гол .