«Сочи», уступая 1:4 к 35-й минуте, обыграл рижское «Динамо» в овертайме (6:5)

Теги Юрий Александров КХЛ Динамо Рига Лаурис Дарзиньш Сочи Игорь Руденков Василий Глотов Кирилл Петьков Хоккей

«Сочи» одержал волевую победу над рижским «Динамо» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Южане уступали со счетом 1:4 во втором периоде, когда на 35-й минуте пропустили четвертую шайбу.

Еще во втором периоде один гол отыграл Кирилл Петьков.

В третьем отрезке дубль сделал капитан команды Юрий Александров, а форвард Василий Глотов вывел «Сочи» вперед.

Но латвийская команда перевела игру в овертайм благодаря голу Лауриса Дарзиньша. В дополнительное время победу южанам принес гол Игоря Руденкова.

Динамо Рига – Сочи 5:6 (3:1, 1:1, 1:3, 0:1)
Дата проведения
21 декабря, 20.30, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Букартс (Букартс, Дзиеркалс)
1:1 – 4 Точицкий (Володин, Шмелев)
2:1 – 19 Грачев (Букартс)
3:1 – 19 Зырянов (Индрашис, Скарлетт)
4:1 – 34 Ошениекс (Грачев, Мамчицс)
4:2 – 35 Петьков (Точицкий, Шмелев)
4:3 – 44 Александров (Рубцов, Руденков)
4:4 – 51 Александров (Мироманов, Шмелев)
4:5 – 52 Глотов ()
5:5 – 58 Дарзиньш ()
5:6 – 63 Руденков (Мироманов, Рубцов)
Вратари: Бруверис 19/24, С. Галимов 2/3 – Красиков 14/16, Третьяк 13/16.

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