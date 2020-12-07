Овечкин набрал 8 очков в матче «Связь поколений», Ротенберг – 4, Потанин забил 6 голов

В подмосковном комплексе «Лужки.клуб» сегодня состоялся традиционный матч «Связь поколений», организованный компанией «Норникель» и Федерацией хоккея России при поддержке Ночной хоккейной лиги.

В игре участвовали известные хоккеисты ( , , Егор Яковлев и другие), звезды сборных СССР и России прошлых лет ( , Александр Могильный, , и другие), а также функционеры и бизнесмены (первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин и другие).

В сегодняшнем матче «Красные» обыграли «Белых» со счетом 15:11 (6:4, 1:4, 8:3). Ударное звено победителей сформировали Овечкин, Буре и Потанин.

Овечкин набрал 8 (2+6) очков, на счету Буре также 8 (3+5). Потанин забил 6 голов и сделал результативную передачу.

В составе проигравших матч «Белых» выступали, в частности, Ротенберг (1 гол, 3 передачи), Могильный (3 гола и ни одной передачи) и Федоров (1 гол, 2 передачи). Детальную статистику матча можно изучить здесь.