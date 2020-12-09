Антон Худобин: «Путин мне импонирует. За политикой не слежу, он мне просто нравится»

Голкипер «Далласа» Антон Худобин рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

– О майке с Путиным вас уже когда-то спрашивали, но все же, почему вы ее купили? Просто нравится фото или так выражаете поддержку президенту?

– Он мне импонирует. За политикой я не слежу, но мне просто нравится Путин.

А история с майкой… Я улетал в Америку, а у нас в аэропорту Красноярска появился магазин со всей этой символикой, связанной с Владимиром Владимировичем. И чего-то захотелось купить.

По прилету пришел на интервью в ней, парни в команде громко смеялись, мол, как я мог надеть такую майку в Америке. А я говорю: «И что такого? Я же в свободной стране сейчас живу, правильно? Если я что-то сделаю неправильно, то меня закон накажет». Они посмеялись, сказали: «Ну ты вратарь, конечно», – сказал Худобин.