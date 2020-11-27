Михаил Сергачев: «Начал собирать кроссовки. Магазин дал мне пару крутых джорданов, которые будут стоить 150-200 тысяч рублей»

Российский защитник «Тампы» рассказал, что коллекционирует кроссовки.

– Судя по инстаграму, вы коллекционируете кроссовки?

– Недавно начал собирать. Один из магазинов мне предоставил пару очень крутых джорданов пятой модели, которые недели через три будут стоить по 150-200 тысяч рублей.

Когда куплю дом в Тампе, сделаю себе красивую стенку, туда поставлю все лимитированные и не лимитированные кроссовки. Все эти игрушки, которые есть у меня дома, как у Тимати. Расставлю их красиво, и получится аллея хайпбиста.

– Объясняю для широкой публики – это субкультура модников, помешанных на обуви. А что, кроссовки растут в цене как акции?

– Конечно. Их нужно выигрывать в лотерею, чтобы получить шанс на покупку этих кроссовок. И я эту лотерею выиграл.

– Вот вы идете в кроссах за 200 тысяч. А вам кто-то наступил на ногу. Ваша реакция?

– Я хожу в таких, но очень редко. И только на мероприятия, где люди могут понять, что это за кроссовки. Нет смысла идти в них в театр или ресторан. Не оценят.

Но можно сходить на Kuji-подкаст или стендап, или в «Что было дальше?». Я общаюсь с этими ребятами, и они понимают всю тему. Там мои кроссовки будут смотреться гармонично, – сказал Сергачев.