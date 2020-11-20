Ротенберг недоволен возможным переходом 16-летнего Мирошниченко в «Авангард» (Sport24)

Вице-президент СКА Роман Ротенберг недоволен возможным переходом 16-летнего форварда Ивана Мирошниченко в «Авангард», утверждает Sport24.

Как сообщает издание, специалист пытается найти лазейку, чтобы заблокировать трансфер.

Права на игрока принадлежат «Витязю».

Отмечается, что «Авангард» сделал предложение подольскому клубу в понедельник, а сегодня, 27 ноября, должен получить ответ.

Если арбитраж одобрит переход Мирошниченко, он будет играть в «Омских Ястребах» до конца сезона.

Ранее сообщалось, что «Витязь» может попросить максимум 600 тысяч рублей плюс компенсацию всех затрат на хоккеиста.

Издание отмечает, что генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков не участвовал в переговорах. Работу по переходу Мирошниченко проводили ассистент генменеджера Игорь Еронко и главный скаут Вячеслав Ренев.

Напомним, ранее в систему СКА перешел 15-летний форвард Матвей Мичков.

В январе Мичков и Мирошниченко выиграли со сборной России золото Юношеских олимпийских игр.

Мирошниченко и Лазутин вошли в состав сборной России U18 на сбор в Новогорске, Мичков – нет