Воробьев о возможной отставке: «Это самый легкий путь – взять и уйти. Гораздо трудней наладить игру»

Главный тренер «Металлурга» ответил на вопросы касательно возможной отставки после семи поражений в последних девяти матчах.

– Видел вас во время игры с «Северсталью», смотрел пресс-конференцию. Даже глупо спрашивать про моральное состояние.

– И словами не передать.

– Но зато одну забили «Северстали».

– Мы за последние пять матчей нанесли 190 бросков и забросили всего шесть шайб.

Вряд ли меня должно радовать, что наши хоккеисты всего один раз отличились в воскресной встрече. Одна заброшенная шайба на 31 бросок. Этого явно недостаточно.

– Тем более от игроков такого уровня. Но что происходит? считает, что некоторые броски – неподготовленные.

– Основная причина – в голове. Я бы не сказал, что они совсем уж неподготовленные. Скажем так: они несвоевременные.

В понедельник мы провели собрание, разбирали наши действия и обратили внимание на то, что часто решения совсем нелогичные. Когда надо отдать – бросают. Или угрожают воротам в момент, когда можно и нужно сделать передачу.

– Нервничают?

– Одна из причин. Идет неудачная серия, давление на хоккеистов возрастает. Они очень хотят исправить положение, торопятся, отсюда и неверные решения.

– Тут где-то написали, что глава комбината недоволен вашей работой.

– Что тут сказать? Я главный тренер .

– Спрошу прямо: вы не планируете уйти в отставку?

– На данный момент у нас на два очка меньше, чем у СКА, и на три, чем у «Автомобилиста», «Авангарда» и «Салавата».

Это самый легкий путь – взять и уйти. Гораздо трудней наладить игру, выйти на хороший уровень. И я знаю, что это нам по силам.

Вы же видели, что в этом сезоне у нас были очень приличные игры, в которых мы побеждали соперников, имея преимущество. Но потом наступила яма, – заявил Воробьев.