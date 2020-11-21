Ягр станет специальным гостем матча «Авангард» – «Ак Барс», посвященного 70-летию омского хоккея

Бывший форвард «Авангарда» Яромир Ягр посетит матч с «Ак Барсом», приуроченный к 70-летнему юбилею омского хоккея.
Он состоится 23 ноября в Москве на «ВТБ Арене».
А ведь многие из вас были правы 😉— ХК Авангард (@hcavangardomsk) November 22, 2020
Да, специальный гость юбилейного матча — легендарный ЯРОМИР ЯГР!
Ярдо приедет поздравить «Авангард» с юбилеем 🤗
Ждём и вас на трибунах «ВТБ Арены», билетов осталось совсем чуть-чуть: https://t.co/SHD3r6JOeq #Авангард70 pic.twitter.com/EsF0wuU9ln
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