Ягр станет специальным гостем матча «Авангард» – «Ак Барс», посвященного 70-летию омского хоккея

Теги Ак Барс Авангард Яромир Ягр КХЛ Хоккей

Бывший форвард «Авангарда» Яромир Ягр посетит матч с «Ак Барсом», приуроченный к 70-летнему юбилею омского хоккея. 

Он состоится 23 ноября в Москве на «ВТБ Арене». 

Томаш Плеканец: «Ягр вернется на лед в ближайшее время. Он может играть до 50 лет»

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