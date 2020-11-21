Ягр станет специальным гостем матча «Авангард» – «Ак Барс», посвященного 70-летию омского хоккея

Бывший форвард «Авангарда» посетит матч с «Ак Барсом», приуроченный к 70-летнему юбилею омского хоккея.

Он состоится 23 ноября в Москве на «ВТБ Арене».

А ведь многие из вас были правы 😉



Да, специальный гость юбилейного матча — легендарный ЯРОМИР ЯГР!



Ярдо приедет поздравить «Авангард» с юбилеем 🤗



Ждём и вас на трибунах «ВТБ Арены», билетов осталось совсем чуть-чуть: https://t.co/SHD3r6JOeq #Авангард70 pic.twitter.com/EsF0wuU9ln