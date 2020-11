Кляйн из «Куньлуня» стала первой женщиной-сервисменом в истории профессиональных высших лиг

Сервисмен женского хоккейного клуба «Ванке Рэйс» Стефани Кляйн присоединилась к «Куньлуню», сообщается в твиттере клуба .

Она стала первой женщиной-менеджером по экипировке в истории профессиональных высших лиг.

Кляйн работает в «Ванке Рэйс» с 2017 года. В основной команде она заменит Дмитрия Сафонова, находящегося на больничном.

Отмечается, что Кляйн станет первой девушкой в истории мирового хоккея на скамейке профессиональной мужской команды высшего дивизиона.

Ближайший матч проведет сегодня, 12 ноября, против «Торпедо». Начало – в 19:00 по московскому времени.

⚡️ That’s why we call this day historic one. Wonderful Stephanie Klein joins our men’s team as equipment manager to become the first female equipment manager in professional top leagues history! #RedStarHockey pic.twitter.com/rNrOHkGWAr