Ларионов о матче с Финляндией: «Мы показали настоящий русский характер»

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу над командой Финляндии (6:2) в матче первого этапа Евротура – Кубка «Карьялы».

– В принципе, впечатление от игры осталось очень хорошее. В этом матче мы показали настоящий русский характер. Забили хорошие голы, продемонстрировали, как нужно действовать в большинстве и в обороне. Но сейчас нам надо разобрать некоторые хоккейные моменты и готовиться к встрече со шведами.

– Как вам удалось так здорово настроить команду? Юниоры проявили потрясающую уверенность и хладнокровие.

– Повторять, что говорил в раздевалке, не стану. Но до ребят донесли, кого они будут представлять в этом матче и какая армия болельщиков будет следить за их игрой.

– Как мобилизовать команду на второй матч, чтобы у у парней не закружилась голова после крупного успеха?

– Как раз после матча я сказал ребятам, что одна игра карьеры не делает. И каким бы успешным ни был стартовый матч на турнире, только следующая игра расставит все точки над i. Мы к любому сопернику будем относиться с максимальным уважением. 

– В конце встречи Захар Бардаков вступился за партнера и получил 12 (2+10) минут штрафа. Вы его будете ругать или хвалить за такой поступок?

– В нашем коллективе есть люди, которые могут постоять друг за друга. И это тоже очень важно, это один из залогов успеха. Я не сторонник драк и грязной игры. Но здесь за нашего парня вступился товарищ покрупнее. Поэтому, невзирая на удаление, это все равно хороший поступок.

– В этом сезоне в КХЛ сыграл уже 91 игрок в возрасте до 20 лет. Может, это отчасти повлияло и на нынешний успех?

– Пандемия внесла свои коррективы, поэтому молодежь привлекалась к матчам чаще. Но я не думаю, что нужны обязательно какие-то стихийные бедствия, чтобы доверять пацанам, которые уже в принципе готовы решать задачи на самом серьезном уровне. Как тренер молодежки я, разумеется, рад, что ребята получали опыт в своих клубах, – сказал Ларионов.

Ларионов – ❤️❤️❤️. Перестроил молодежку так, что она выдала лучший период после Баффало-2011

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