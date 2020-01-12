Роман Ротенберг про 6:2 с Финляндией: «Сборная России показала тотальный хоккей. Матч был близок к идеальному»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу молодежной сборной России над Финляндией (6:2) в стартовом матче Кубка «Карьялы».

«Та работа и стратегия, которая ведется ФХР, подготовка к Олимпиаде, чемпионату мира и молодежному чемпионату мира – это постоянная работа над деталями. Мы в Москве провели большую работу в плане психологии и подготовки к матчу со сборной Финляндии, отрабатывали тактические нюансы.

Сегодня наша команда показала тот хоккей, который мы хотели увидеть. Это доминирование на каждом участке площадки, игра в современный, тотальный хоккей.

Ребята играли плотно и агрессивно в своей зоне, в зоне атаке и средней зоне. Современный хоккей – это железобетонная оборона и атака, которую мы сегодня увидели у сборной России. Понятно, что были ошибки, они всегда есть. Хоккей – игра ошибок, но тренерский штаб все разберет.

Идеальной игры не бывает, две пропущенные шайбы об этом в какой-то степени говорят. Но с точки зрения желания, самоотдачи, тактической схемы и рисунка игры матч был близок к идеальному. Но мы всегда думаем, как можно улучшить игру», – сказал Ротенберг.

Ларионов – ❤️❤️❤️. Перестроил молодежку так, что она выдала лучший период после Баффало-2011