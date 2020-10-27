НХЛ хочет снизить зарплаты игроков, исходя из количества матчей, если сезон-20/21 будет неполным. Профсоюз против (TVA Sports)

Инсайдер TVA Sports Рено Лавуа и форвард поделились мыслями по поводу ситуации с зарплатами игроков НХЛ на сезон-2020/21.

Лавуа сообщил, что лига хотела бы снизить зарплаты игроков пропорционально количеству матчей, если сезон будет неполным. Профсоюз выступает против этой идеи.

«В коллективном соглашении написано, что игроки получат 72% от зарплаты, когда начнется сезон-2020/21 года. Но что будет, если в сезоне будет меньше 82 игр?

НХЛ в таком случае хочет применить пропорциональный подход. Считаю это логичным. Но профсоюз говорит, что в соглашении, подписанном с лигой, об этом ничего не говорится. Речь шла о том, что игроки получат 72% от своей общей заработной платы за сезон», – сказал Лавуа.

«Мы никогда не подписывали соглашение о пропорциональном соотношении. Мы подписали соглашение, которое гарантировало нам зарплату за весь сезон. Мы уже согласились на сокращение зарплаты на 20%.

Я гарантирую вам, что я дал свое согласие не на пропорциональное соглашение. Этим летом мы поехали в Эдмонтон и позаботились о том, чтобы НХЛ не потеряла много денег. Очевидно, что игроки хотят играть, причем как можно раньше, иначе – катастрофа.

Вопрос о пропорциональном подходе – это переломный момент. Мы вели переговоры честно и искренне. Если НХЛ после этого придет к нам с пропорциональным подходом, это будет обманом. И я думаю, что все игроки НХЛ с этим согласятся», – сказал Руссель.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил, что лига по-прежнему ожидает, что следующий сезон будет полноформатным с 82 матчами в регулярном чемпионате. Ожидаемая дата старта сезона – 1 января.