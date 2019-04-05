«ФСОшники предупреждают, что врезаться в Путина нельзя». Актер Бурковский о хоккее с президентом

Актер Андрей Бурковский рассказал Sports.ru об игре в хоккей против президента РФ Владимира Путина.

– Матчи с Путиным чем-то отличаются от остальных?

– Перед ними ФСОшники обычно предупреждают, что врезаться в Путина нельзя. Какие-то простые вещи вроде: «Ребят, с ума не сходим».

Ты пойми, он охраняемое лицо, ты что, будешь в корпус, что ли, играть? Да ну нет, это бред какой-то.

Помнишь я тебе рассказывал, почему не люблю играть в футбол? Именно из-за этого, потому что есть люди, которые на поле сходят с ума.

А хоккей – другой. Не «давай мы сейчас будем друг друга убивать», а наоборот: «Давайте будем красиво играть».

– Смотри, как оценивал один из матчей Путина Андрей Колесников из «Коммерсанта»: «И даже, рискну сказать, на Владимира Путина играла не только вся его команда, но и команда противника. А вратарь иногда демонстрировал удивительное мастерство, так необходимое, чтобы увернуться от летящей в него президентской шайбы». При тебе было что-то подобное?

– Когда я играл, вратарь просто тащил все (вратаря зовут Максим Серов, в том матче он сделал несколько сейвов после бросков Путина, после чего о нем написали в «МК» – Sports.ru).

– Тащил, но вы пропустили девять шайб.

– Не он. Он ни одной или одну (одну – Sports.ru). Но каждый период вратари менялись.

– Ты понимал, что твоя команда не должна выиграть?

– Я вообще об этом не думал. Но когда ехал на матч, понимал, что это за матч. Это очевидно. Я всегда говорю: «Люди, вы же понимаете, куда вы идете».

Как история с Харви Вайнштейном. «Я пошла к нему в номер, он встретил меня в халате». То есть ты пошла к продюсеру, про которого ходят слухи, ночью в его номер обсуждать обстоятельства своей роли в кино? Ты дура или кто?

– Это не хоккей.

– Окей, ну а чего плохого в этом? Надо поиграть – играем. И даже наоборот нам говорили: «Давайте без этого всего. Давайте нормально поиграем в хоккей».

– А почему нельзя было сделать, как просили? Президент – обычный человек. Ну обыграли бы его.

– Да, но ты пойми, в его команде настолько крутые ребята, что они все равно обеспечили бы результат. В любом случае.

– Как тебе сам Путин на льду?

– Он не сильно хорошо катается, потому что встал на коньки не так давно и не в молодом возрасте.

Но на самом деле круто бросает. Видно, что у него сильные руки. Сказываются занятия единоборствами.

– По статистике, за девять лет команда Путина не проиграла ни одного матча, а президент часто обновляет бомбардирские рекорды, забивая то по шесть, то по восемь шайб. Разве это не выглядит, как второсортное шоу?

– Не знаю, насколько второсортное, но это шоу, которое должно популяризировать спорт. Или нет?

И давай поймем одну вещь. Я играл в спектакле «Ревизор» по пьесе Гоголя. 1835 год – почти 200 лет. Ничего не изменилось в людях.

Может быть, дело не во власти? Российская империя, СССР, Россия – может, дело в нашем мышлении? И в нашем менталитете?

Так и в актерстве происходит. Тебе все вокруг говорят: «Ты замечательный, ты потрясающий». И только ты сам можешь ощущать реальность, – сказал Бурковский.

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