Драфт НХЛ. 1-й раунд. Церемония начнется в 02:00

6 октября состоится первый раунд драфта НХЛ-2020.

Процедура пройдет в виртуальном режиме, начало по московскому времени – 7 октября в 02:00.

Право первого выбора ранее досталось «Рейнджерс», выигравшим второй этап драфт-лотереи.

Места со второго по восьмое были распределены между командами после первого этапа лотереи. Очередность выборов с 16-го по 31-й определилась по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Главным фаворитом драфта называется канадский нападающий Алексис Лафреньер. За ним в рейтингах следуют форварды Куинтон Байфилд и Тим Штюцле, который может стать самым высоко выбранным представителем Германии в истории.

Главные проспекты среди россиян – вратарь СКА Ярослав Аскаров и форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров.

Отметим, что порядок выбора может измениться в случае проведения обменов. На данный момент тремя выборами в первом раунде располагают «Оттава» и «Нью-Джерси», двумя – «Рейнджерс» и «Анахайм».

Драфт НХЛ-2020

Первый раунд

1. «Рейнджерс»

2. «Лос-Анджелес»

3. «Оттава» (от «Сан-Хосе»)

4.

5. «Оттава»

6. «Анахайм»

7. «Нью-Джерси»

8. «Баффало»

9. «Миннесота»

10. «Виннипег»

11. «Нэшвилл»

12. «Флорида»

13. «Каролина» (от «Торонто»)

14. «Эдмонтон»

15. (от «Питтсбурга»)

16.

17.

18. «Нью-Джерси» (от «Аризоны»)

19. «Калгари»

20. «Нью-Джерси» (от «Тампы» через «Ванкувер»)

21.

22. «Рейнджерс» (от «Каролины»)

23. «Филадельфия»

24. «Вашингтон»

25. «Колорадо»

26. «Сент-Луис»

27. «Анахайм» (от «Бостона»)

28. «Оттава» (от «Айлендерс»)

29. «Вегас»

30. «Даллас»

31. «Сан-Хосе» (от «Тампы»)

Аскаров занял 6-е место в рейтинге драфта-2020 от Крэйга Баттона, Амиров – 21-й