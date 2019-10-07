Драфт НХЛ. 1-й раунд. Церемония начнется в 02:00

6 октября состоится первый раунд драфта НХЛ-2020.
Процедура пройдет в виртуальном режиме, начало по московскому времени – 7 октября в 02:00.
Право первого выбора ранее досталось «Рейнджерс», выигравшим второй этап драфт-лотереи.
Места со второго по восьмое были распределены между командами после первого этапа лотереи. Очередность выборов с 16-го по 31-й определилась по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.
Главным фаворитом драфта называется канадский нападающий Алексис Лафреньер. За ним в рейтингах следуют форварды Куинтон Байфилд и Тим Штюцле, который может стать самым высоко выбранным представителем Германии в истории.
Главные проспекты среди россиян – вратарь СКА Ярослав Аскаров и форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров.
Отметим, что порядок выбора может измениться в случае проведения обменов. На данный момент тремя выборами в первом раунде располагают «Оттава» и «Нью-Джерси», двумя – «Рейнджерс» и «Анахайм».
Драфт НХЛ-2020
Первый раунд
1. «Рейнджерс»
2. «Лос-Анджелес»
3. «Оттава» (от «Сан-Хосе»)
4. «Детройт»
5. «Оттава»
6. «Анахайм»
7. «Нью-Джерси»
8. «Баффало»
9. «Миннесота»
10. «Виннипег»
11. «Нэшвилл»
12. «Флорида»
13. «Каролина» (от «Торонто»)
14. «Эдмонтон»
15. «Торонто» (от «Питтсбурга»)
16. «Монреаль»
17. «Чикаго»
18. «Нью-Джерси» (от «Аризоны»)
19. «Калгари»
20. «Нью-Джерси» (от «Тампы» через «Ванкувер»)
21. «Коламбус»
22. «Рейнджерс» (от «Каролины»)
23. «Филадельфия»
24. «Вашингтон»
25. «Колорадо»
26. «Сент-Луис»
27. «Анахайм» (от «Бостона»)
28. «Оттава» (от «Айлендерс»)
29. «Вегас»
30. «Даллас»
31. «Сан-Хосе» (от «Тампы»)
Аскаров занял 6-е место в рейтинге драфта-2020 от Крэйга Баттона, Амиров – 21-й