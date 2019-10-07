Глава ФХБ Басков будет тренером минского «Динамо» после положительных тестов на коронавирус у команды

Председатель Федерации хоккея Беларуси будет исполнять обязанности главного тренера минского в матче чемпионата с рижским «Динамо».

«По счастливому совпадению, функционер находится в Риге по вопросам организации чемпионата мира», – отмечается на сайте клуба.

Накануне после приезда в Латвию у всех членов минской команды были взяты тесты на коронавирус.

У ряда игроков и представителей административно-тренерского штаба тесты показали первично положительный результат, что делает их участие в матче невозможным.

Отмечается, что Басков получил профильное образование в 2009 году. После работал в клубе МХЛ и юниорской сборной Беларуси. На протяжении последних нескольких лет является главным тренером команды президента Беларуси Александра Лукашенко.

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