Гендиректор «Торпедо» о коронавирусе: «Не исключаю, что офисным сотрудникам скоро придется выходить на лед»

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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в клубе.

Ранее стало известно, что заболели восемь представителей команды. Большая часть игроков была помещена в изоляцию. 

«Мы находимся в постоянном контакте с Континентальной хоккейной лигой относительно ситуации с заболеваемостью в команде. Мы регулярно проходим тесты.

На сегодняшний день, к сожалению, сложилась непростая ситуация. Помимо игроков основного состава болеет практически весь обслуживающий персонал, тренеры и сотрудники офиса. В клубе сложилась ситуация, когда на игру выходит уже четвертый доктор за неделю, а игрокам элементарно некому наточить коньки.

У нас был выбор: получить техническое поражение или играть теми, кто есть в заявке команды на сезон. Мы решили играть. Сегодня, как на войне, на лед выйдут все, кто может играть. Нам пришлось вернуть из поездки «Чайку». Кто-то из молодежной команды сегодня впервые выйдет на лед в официальном матче. Желаю ребятам проявить себя в КХЛ.

Если ситуация продолжит развиваться подобным образом, не исключаю, что скоро придется выходить на лед мне, Дэвиду Немировски, Сандису Озолиньшу, офисным сотрудникам.

В это непростое время, обращаюсь к болельщикам. Парням очень нужна ваша поддержка, приходите поддержать команду на трибуны», – сказал Харламов.

Сегодня, 24 сентября, «Торпедо» сыграет с «Амуром». Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

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