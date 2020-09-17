Ротенберг войдет в тренерский штаб СКА на матч с «Сибирью». У Брагина, возможно, коронавирус (Sport24)

Теги Сибирь СКА Валерий Брагин КХЛ Роман Ротенберг коронавирус Хоккей

Вице-президент СКА Роман Ротенберг будет тренировать команду в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», утверждает Sport24.

По информации издания, из-за положительных тестов на коронавирус в составе клуба отсутствуют больше половины игроков, а также главный тренер команды Валерий Брагин и его помощники.

Отмечается, что на лавке СКА также будут присутствовать тренер-методист Ларс Юханссон и тренер по развитию Дэниэл Бохнер.

Это будет дебютный матч 39-летнего Ротенберга в качестве тренера.

Игра состоится сегодня, 23 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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