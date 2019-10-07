СКА готов сыграть молодежкой с «Сибирью», но матч с «Ак Барсом» хочет перенести

Появилась новая информация касательно ситуации с коронавирусом в СКА.
Сообщается, что на данный момент в питерском клубе заболели как минимум 10 человек.
Ранее стало известно, что СКА завтра, 23 сентября, сыграет преимущественно молодежным составом против «Сибири».
Об этом же пишет «Бизнес Online»: СКА готов играть с новосибирцами в экспериментальном составе, но в то же время армейцы уже связались с представителями «Ак Барса» на предмет возможного переноса матча, который должен состояться 25 сентября.
Сезон КХЛ рушится из-за коронавируса: в командах растет число заболевших, матчи массово переносят