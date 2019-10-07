СКА готов сыграть молодежкой с «Сибирью», но матч с «Ак Барсом» хочет перенести

Теги Ак Барс Сибирь СКА КХЛ коронавирус Хоккей

Появилась новая информация касательно ситуации с коронавирусом в СКА.

Сообщается, что на данный момент в питерском клубе заболели как минимум 10 человек.

Ранее стало известно, что СКА завтра, 23 сентября, сыграет преимущественно молодежным составом против «Сибири».

Об этом же пишет «Бизнес Online»: СКА готов играть с новосибирцами в экспериментальном составе, но в то же время армейцы уже связались с представителями «Ак Барса» на предмет возможного переноса матча, который должен состояться 25 сентября.

Сезон КХЛ рушится из-за коронавируса: в командах растет число заболевших, матчи массово переносят

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