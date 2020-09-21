КХЛ. «Автомобилист» примет «Витязь», «Ак Барс» против «Авангарда»

В очередной игровой день КХЛ «Автомобилист» примет «Витязь», «Ак Барс» сыграет с «Авангардом».
Матчи между «Магниткой» и «Барысом», а также рижским «Динамо» и «Торпедо» перенесены из-за коронавируса.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 22 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 22 сентября, 17.30, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 22 сентября, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 22 сентября, 19.00, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 22 сентября, 19.30, «Нефтехим-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.