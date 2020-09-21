КХЛ. «Автомобилист» примет «Витязь», «Ак Барс» против «Авангарда»

В очередной игровой день КХЛ примет , сыграет с .

Матчи между «Магниткой» и «Барысом», а также рижским «Динамо» и «Торпедо» перенесены из-за коронавируса.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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