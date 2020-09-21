КХЛ. «Автомобилист» примет «Витязь», «Ак Барс» против «Авангарда»

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В очередной игровой день КХЛ «Автомобилист» примет «Витязь», «Ак Барс» сыграет с «Авангардом»

Матчи между «Магниткой» и «Барысом», а также рижским «Динамо» и «Торпедо» перенесены из-за коронавируса. 

КХЛ

Регулярный чемпионат

Автомобилист – Витязь
Дата проведения
22 сентября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Трактор – Северсталь
Дата проведения
22 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Сочи
Дата проведения
22 сентября, 17.30, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Авангард
Дата проведения
22 сентября, 19.00, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Куньлунь – Локомотив
Дата проведения
22 сентября, 19.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Амур
Дата проведения
22 сентября, 19.30, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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