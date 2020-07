Хоккеисты «Питтсбурга» и «Филадельфии» встали рядом во время гимна США в поддержку Black Lives Matter

Игроки «Питтсбурга» и «Филадельфии» встали вместе на синей линии во время исполнения гимна США перед контрольным матчем.

Акция была проведена в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

С мая в США из-за убийства полицейским Джорджа Флойда проходят массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

The Flyers and Penguins stand in solidarity that black lives matter. pic.twitter.com/GLv8xjpT3e