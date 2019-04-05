Бобровский, Суббан и Эвандер Кэйн номинированы на приз за лидерские качества и участие в общественной жизни

Теги рейтинги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона Сергей Бобровский Марк-Андре Флери Джордан Стаал Сидни Кросби Патрис Бержерон Александр Эдлер НХЛ Хенрик Лундквист Джонатан Тэйвс Пекка Ринне Джастин Абделькадер Блэйк Уилер Тревор Льюис Пи Кей Суббан Эвандер Кэйн Кэм Фаулер Оливер Экман-Ларссон Вегас Мэтт Мартин Райан О′Райлли Тайлер Сегин Виннипег Кевин Хэйс Трэвис Хэмоник Габриэль Ландескуг Кэм Эткинсон Мэтт Дамба Алекс Киллорн Леон Драйзайтль Джек Айкел Митч Марнер Гарнет Хэтэуэй Брэди Ткачак Хоккей

НХЛ представила лонг-лист претендентов на «Кинг Клэнси Трофи» – приз, вручаемый за лидерские качества, проявляемые как на льду, так и вне его, а также активное участие в общественной жизни.

Все команды определяют своих кандидатов. Победитель будет определен группой руководителей лиги во главе с комиссаром Гари Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли. 

Трое финалистов будут названы в начале августа, а победитель – во время финалов конференций.

«Флорида» номинировала вратаря Сергея Бобровского. В марте он пожертвовал 100 тысяч долларов сотрудникам арены «Пантерс» после остановки сезона НХЛ из-за пандемии коронавируса. 

Отметим, что россияне еще никогда не становились обладателями этого приза. 

Также соискателями стали Эвандер Кэйн («Сан-Хосе»), Пи Кей Суббан («Нью-Джерси») и Мэтт Дамба («Миннесота»), активно выступавшие против расовой дискриминации после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 

«Анахайм» – Кэм Фаулер

«Аризона» – Оливер Экман-Ларссон

«Бостон» – Патрис Бержерон (выигрывал эту награду в 2013 году)

«Баффало» – Джек Айкел

«Калгари» – Трэвис Хэмоник

«Каролина» – Джордан Стаал

«Чикаго» – Джонатан Тэйвс 

«Колорадо» – Габриэль Ландескуг

«Коламбус» – Кэм Эткинсон

«Даллас» – Тайлер Сегин

«Детройт» – Джастин Абделькадер

«Эдмонтон» – Леон Драйзайтль

«Флорида» – Сергей Бобровский

«Лос-Анджелес» – Тревор Льюис

«Миннесота» – Мэтт Дамба

«Нэшвилл» – Пекка Ринне

«Нью-Джерси» – Пи Кей Суббан

«Айлендерс» – Мэтт Мартин

«Рейнджерс» – Хенрик Лундквист

«Оттава» – Брэди Ткачак

«Филадельфия» – Кевин Хэйс

«Питтсбург» – Сидни Кросби

«Сан-Хосе» – Эвандер Кэйн

«Сент-Луис» – Райан О’Райлли

«Тампа-Бэй» – Алекс Киллорн

«Торонто» – Митч Марнер

«Ванкувер» – Александр Эдлер

«Вегас» – Марк-Андре Флери

«Вашингтон» – Гарнет Хэтэуэй

«Виннипег» – Блэйк Уилер

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья