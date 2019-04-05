Бобровский, Суббан и Эвандер Кэйн номинированы на приз за лидерские качества и участие в общественной жизни

НХЛ представила лонг-лист претендентов на «Кинг Клэнси Трофи» – приз, вручаемый за лидерские качества, проявляемые как на льду, так и вне его, а также активное участие в общественной жизни.

Все команды определяют своих кандидатов. Победитель будет определен группой руководителей лиги во главе с комиссаром Гари Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли.

Трое финалистов будут названы в начале августа, а победитель – во время финалов конференций.

«Флорида» номинировала вратаря Сергея Бобровского. В марте он пожертвовал 100 тысяч долларов сотрудникам арены «Пантерс» после остановки сезона НХЛ из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что россияне еще никогда не становились обладателями этого приза.

Также соискателями стали Эвандер Кэйн («Сан-Хосе»), Пи Кей Суббан («Нью-Джерси») и Мэтт Дамба («Миннесота»), активно выступавшие против расовой дискриминации после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

«Анахайм» – Кэм Фаулер

«Аризона» – Оливер Экман-Ларссон

– Патрис Бержерон (выигрывал эту награду в 2013 году)

«Баффало» – Джек Айкел

«Калгари» – Трэвис Хэмоник

«Каролина» – Джордан Стаал

– Джонатан Тэйвс

– Габриэль Ландескуг

– Кэм Эткинсон

«Даллас» – Тайлер Сегин

«Детройт» – Джастин Абделькадер

«Эдмонтон» – Леон Драйзайтль

«Флорида» – Сергей Бобровский

«Лос-Анджелес» – Тревор Льюис

«Миннесота» – Мэтт Дамба

«Нэшвилл» – Пекка Ринне

«Нью-Джерси» – Пи Кей Суббан

«Айлендерс» – Мэтт Мартин

«Рейнджерс» – Хенрик Лундквист

«Оттава» – Брэди Ткачак

«Филадельфия» – Кевин Хэйс

«Питтсбург» – Сидни Кросби

«Сан-Хосе» – Эвандер Кэйн

«Сент-Луис» – Райан О’Райлли

«Тампа-Бэй» – Алекс Киллорн

«Торонто» – Митч Марнер

«Ванкувер» – Александр Эдлер

«Вегас» – Марк-Андре Флери

«Вашингтон» – Гарнет Хэтэуэй

«Виннипег» – Блэйк Уилер