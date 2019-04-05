Бобровский, Суббан и Эвандер Кэйн номинированы на приз за лидерские качества и участие в общественной жизни

НХЛ представила лонг-лист претендентов на «Кинг Клэнси Трофи» – приз, вручаемый за лидерские качества, проявляемые как на льду, так и вне его, а также активное участие в общественной жизни.
Все команды определяют своих кандидатов. Победитель будет определен группой руководителей лиги во главе с комиссаром Гари Беттмэном и его заместителем Биллом Дэйли.
Трое финалистов будут названы в начале августа, а победитель – во время финалов конференций.
«Флорида» номинировала вратаря Сергея Бобровского. В марте он пожертвовал 100 тысяч долларов сотрудникам арены «Пантерс» после остановки сезона НХЛ из-за пандемии коронавируса.
Отметим, что россияне еще никогда не становились обладателями этого приза.
Также соискателями стали Эвандер Кэйн («Сан-Хосе»), Пи Кей Суббан («Нью-Джерси») и Мэтт Дамба («Миннесота»), активно выступавшие против расовой дискриминации после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
«Анахайм» – Кэм Фаулер
«Аризона» – Оливер Экман-Ларссон
«Бостон» – Патрис Бержерон (выигрывал эту награду в 2013 году)
«Баффало» – Джек Айкел
«Калгари» – Трэвис Хэмоник
«Каролина» – Джордан Стаал
«Чикаго» – Джонатан Тэйвс
«Колорадо» – Габриэль Ландескуг
«Коламбус» – Кэм Эткинсон
«Даллас» – Тайлер Сегин
«Детройт» – Джастин Абделькадер
«Эдмонтон» – Леон Драйзайтль
«Флорида» – Сергей Бобровский
«Лос-Анджелес» – Тревор Льюис
«Миннесота» – Мэтт Дамба
«Нэшвилл» – Пекка Ринне
«Нью-Джерси» – Пи Кей Суббан
«Айлендерс» – Мэтт Мартин
«Рейнджерс» – Хенрик Лундквист
«Оттава» – Брэди Ткачак
«Филадельфия» – Кевин Хэйс
«Питтсбург» – Сидни Кросби
«Сан-Хосе» – Эвандер Кэйн
«Сент-Луис» – Райан О’Райлли
«Тампа-Бэй» – Алекс Киллорн
«Торонто» – Митч Марнер
«Ванкувер» – Александр Эдлер
«Вегас» – Марк-Андре Флери
«Вашингтон» – Гарнет Хэтэуэй
«Виннипег» – Блэйк Уилер