Беттмэн, Кросби, Суббан и другие представители хоккея снялись в ролике, осуждающем расизм

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, первый чернокожий игрок в истории лиги Уилли О’Ри, игроки и представители хоккейного сообщества снялись в видеоролике «Сила в единстве», посвященном осуждению расизма.

В ролике появились капитан , защитник Пи Кей Суббан, вратарь Хенрик Лундквист и форвард Леон Драйзайтль, а также многие другие действующие игроки.

В США произошли массовые акции протеста и беспорядки после убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Игроки и члены хоккейного сообщества выступили с заявлением: «Не нужно выглядеть, как Джордж Флойд, чтобы понимать, что произошедшее с ним было неправильным».

Ролик был создан бывшим форвардом НХЛ Энсоном Картером.

I’m so PROUD to be a part of the NHL community. Leaders came together WITHOUT hesitation lending their incredibly powerful voices to an important issue that impacts players and our fans! #BlackLivesMatter#StrongerTogether pic.twitter.com/jfJ4eXJBth