После финала молодежного чемпионата мира Канада – Россия (4:3) в твиттере появился аккаунт @thetsncamera.

Это отсылка к важному моменту, произошедшему в конце третьего периода.

На 59-й минуте встречи, при счете 4:3, канадцы, играя в меньшинстве, выбросили шайбу за пределы площадки.

Шайба стукнулась о телекамеру. Судьи не удалили еще одного игрока сборной Канады, а через несколько секунд у россиян случились два удаления, после чего канадцы удержали победный счет.

Добавим, что согласно правилам , в случае попадания шайбы в табло и другие структурные элементы надо льдом игра останавливается, но игрок не наказываться штрафом.

The moment the camera became a hero and saved Canada from a late penalty 😂 pic.twitter.com/rZyB8Ggsuw