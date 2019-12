Свечников против «Сан-Хосе»: решающий буллит, 12-й гол в сезоне, ассист, 1-я звезда

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу, сделал голевую передачу, реализовал решающий буллит в матче чемпионата с «Сан-Хосе» (3:2 Б) и был признан первой звездой.

19-летний россиянин в 11-й раз в сезоне набрал не менее 2 очков в одной игре.

Всего в 29 матчах на счету Свечникова 31 (12+19) балл.

We apologize to those who tuned in 51 seconds late pic.twitter.com/87qkGIrDzP

This clip will be shown at passing clinics for years to come pic.twitter.com/NtShuHm94o