Кузнецов стал 2-й звездой матча с «Ванкувером», сделав дубль и начав камбэк «Вашингтона»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов был признан второй звездой матча регулярного чемпионата с «Ванкувером» (6:5 Б).

Российский нападающий сделал дубль, забросив свои 4-ю и 5-ю шайбы в сезоне. Таким образом, игрок прервал 4-матчевую безголевую серию. В 10 матчах сезона на его счету 9 (5+4) очков.

Второй гол, забитый за 0,3 секунды до окончания второго периода при счете 1:5, позволил «Кэпиталс» сократить отставание в счете и начать камбэк.

Всего он провел на льду 21 минуту 58 секунд (2:30 – в большинстве, полезность «+1»), нанес 7 бросков в створ (больше всех в команде) и применил 2 силовых приема.

Свой буллит в послематчевой серии не реализовал, эффективность на вбрасываниях составила 25% (выиграл 3 попытки из 12).

With 0.3 seconds on the clock, Evgeny Kuznetsov scores his 2nd of the game to make it 5-2 as we hit the break. #Canucks #Capitals pic.twitter.com/y0TFy55auP