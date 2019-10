Джек Хьюз забил первый гол в НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз отметился голом в матче чемпионата против «Ванкувера».

В первом периоде Хьюз реализовал большинстве. Это дебютная шайба в лиге первого номера драфта-2019.

В предыдущей игре 18-летний форвард набрал первое очко в НХЛ. Таким образом, в его активе стало 2 (1+1) очка 8 играх.

