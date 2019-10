Первый номер драфта НХЛ-2019 Хьюз не набрал ни одного очка в 6 матчах сезона

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз не набрал результативных баллов в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (4:6).

Он провел на льду 17 минут и 20 секунд (3:50 – в большинстве), нанес два броска по воротам и заработал показатель полезности «-1».

18-летний форвард не набрал ни одного очка в шести играх нынешнего сезона при общем показателе полезности «-3» и 10 бросках по воротам.

Напомним, что «Дэвилс» выбрали Хьюза под первым номером драфта-2019.

Jack Hughes with a miss of the year. pic.twitter.com/LiiRfu9ftW