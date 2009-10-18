Гусев забросил 3-ю шайбу в сезоне

Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев отличился в матче с «Рейнджерс» (5:2).
Россиянин забил третий гол в сезоне, обокрав в этом эпизоде своего соотечественника Артемия Панарина.
Игровое время Гусева составило сегодня 9:42 – худший показатель среди всех игроков «Девилс». При этом в большинстве нападающий провел 3:48. Он нанес 2 броска в створ ворот, совершил 3 потери шайбы и один перехват.
Всего в 7 играх чемпионата НХЛ Гусев набрал 4 (3+1) очка.
THE GOOSE— New Jersey Devils (@NJDevils) October 18, 2019
IS
LOOSE pic.twitter.com/Fw1yEofvNC
#WeAreTheOnes who got the W! pic.twitter.com/W0oYmRu476— New Jersey Devils (@NJDevils) October 18, 2019
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