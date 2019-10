Гусев забросил 3-ю шайбу в сезоне

Форвард «Нью-Джерси» отличился в матче с «Рейнджерс» (5:2).

Россиянин забил третий гол в сезоне, обокрав в этом эпизоде своего соотечественника Артемия Панарина.

Игровое время Гусева составило сегодня 9:42 – худший показатель среди всех игроков «Девилс». При этом в большинстве нападающий провел 3:48. Он нанес 2 броска в створ ворот, совершил 3 потери шайбы и один перехват.

Всего в 7 играх чемпионата НХЛ Гусев набрал 4 (3+1) очка.

THE GOOSE IS LOOSE pic.twitter.com/Fw1yEofvNC

#WeAreTheOnes who got the W! pic.twitter.com/W0oYmRu476