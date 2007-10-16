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Тренер Гусева о «Нью-Джерси»: «Они дебилы, что ли? Зачем брать человека за 4 млн долларов в четвертое звено?»

Теги Нью-Джерси НХЛ Никита Гусев Геннадий Курдин Хоккей

Детский тренер Никиты Гусева Геннадий Курдин прокомментировал ситуацию хоккеиста в «Нью-Джерси».

«C чего вы взяли, что Никита жалуется? Он говорит все по факту.

Зачем нужно было брать человека за четыре миллиона долларов в четвертое звено, если они могли спокойно набрать людей за пятьсот тысяч долларов? Они дебилы, что ли? Посмотрите, сколько таких канадцев-дуболомов к нам приезжают.
 
Никита – игрок совершенно другого плана. Это понимает любой человек, который хоть как-то разбирается в хоккее.

В «Нью-Джерси» что, не знали, кого берут? Не нужно из Гусева делать электроника», – сказал Курдин.

Никита Гусев: «Не хочется быть игроком четвертого звена. Я могу быть продуктивным на этом уровне»

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