«Вашингтон» – «Торонто». Овечкин набрал 8-е очко в сезоне, у Самсонова 3-я победа

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:3).
Россиянин набрал 8-е (5+3) очко в сезоне, продлив результативную серию (4+3) до 5 игр. Всего он провел 8 матчей.
Вратарь «Кэпиталс» Илья Самсонов отразил сегодня 29 бросков из 32 и одержал третью победу в сезоне в 4 играх.
Carly decides to take part in the scoring action 😁 pic.twitter.com/BtyPuAC51s— Washington Capitals (@Capitals) October 17, 2019
🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌