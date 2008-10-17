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«Вашингтон» – «Торонто». Овечкин набрал 8-е очко в сезоне, у Самсонова 3-я победа

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:3).

Россиянин набрал 8-е (5+3) очко в сезоне, продлив результативную серию (4+3) до 5 игр. Всего он провел 8 матчей.

Вратарь «Кэпиталс» Илья Самсонов отразил сегодня 29 бросков из 32 и одержал третью победу в сезоне в 4 играх.

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