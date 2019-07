Нападающий Артемий Панарин определился с игровым номером в .

Россиянин выбрал 10-й номер.

Напомним, что в «Коламбусе» Панарин играл под 9-м номером, а в «Чикаго» – под 72-м.

First time putting on the Blueshirt for @9Artemi! #NYR #️⃣🔟 pic.twitter.com/qekZkMfdYb