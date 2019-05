ЧМ-2019. Кучеров возглавил список бомбардиров с 14 очками

Нападающий сборной России Никита Кучеров набрал два очка в матче ЧМ-2019 против команды Швейцарии (3:0).

Хоккеист оформил дубль. Он отметился голами во втором и третьем периодах.

Таким образом, Кучеров вернул лидерство в списке бомбардиров турнира, опередив форварда сборной Швеции Вильяма Нюландера.

На счету россиянина стало 14 (6+8) очков.

