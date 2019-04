НХЛ. Овечкин в 8-й раз выиграл «Морис Ришар Трофи» и побил рекорд Бобби Халла по числу побед в снайперских гонках

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не забил в заключительном матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (0:3).

Тем не менее, по итогам сезона он выиграл приз лучшему снайперу – «Морис Ришар Трофи».

На счету Овечкина 51 гол в 81 матче, а его главный конкурент – Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» – сегодня забил только однажды, остановившись на цифре 50.

Овечкин выиграл приз Ришара в 8-й раз за карьеру. Таким образом, он побил рекорд (7) по числу побед в снайперских гонках за сезон (канадец выступал до учреждения приза).

Со статистикой Овечкина можно также ознакомиться здесь.

Capitals forward Alex Ovechkin scored 51 goals this season to win the Rocket Richard Trophy for a record-setting eighth time. Ovechkin broke a tie with Bobby Hull, who led the NHL seven times. https://t.co/XQQ6mcSD63