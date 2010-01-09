НХЛ. Панарин сфотографировался с билбордом бара, пообещавшего ему пожизненный запас водки

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин нашел билборд с рекламой одного из баров, пообещавшего ему пожизненный запас водки за подписание нового контракта с «Блю Джекетс».
Российский хоккеист сфотографировался на фоне рекламного плаката и опубликовал снимок в инстаграме.
Ранее заведение High Bank Distillery разместило в Коламбусе билборд с обещанием обеспечить 27-летнего игрока пожизненным запасом водки. На плакате изображены бутылка водки и лежащая рядом шайба.
«Подпишись с «Коламбусом» и наслаждайся всю жизнь», – гласит слоган, к которому в твиттере был добавлен хэштег #PanarinStayThirsty – «Панарин, будь жаждущим».
Летом 27-летний Панарин может стать неограниченно свободным агентом. Переговоры о новом контракте с «Блю Джекетс» были приостановлены перед стартом сезона.
Looks like 🍞 found his billboard.#CBJ pic.twitter.com/D9CG2BnUgF— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 9 января 2019 г.