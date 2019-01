НХЛ. Бар в Коламбусе пообещал Панарину пожизненный запас водки за подписание нового контракта с «Блю Джекетс»

Один из баров Коламбуса пообещал Артемию Панарину пожизненный запас водки за подписание нового контракта с клубом.

Заведение High Bank Distillery разместило в городе большой рекламный плакат с соответствующим предложением и изображением бутылки водки и лежащей рядом шайбы.

«Подпишись с «Коламбусом» и наслаждайся всю жизнь», – гласит слоган, к которому в твиттере был добавлен хэштег #PanarinStayThirsty – «Панарин, будь жаждущим».

Летом 27-летний Панарин может стать неограниченно свободным агентом. Переговоры о новом контракте с «Блю Джекетс» были приостановлены перед стартом сезона.

Help us on our crusade to help keep @9Artemi in Columbus! #StayThirstyPanarin @CameronFontana pic.twitter.com/gxzipaumoE