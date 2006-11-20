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    НХЛ. Овечкин повторил рекорд Марио Лемье по голам в большинстве за одну команду – 236

    Теги Монреаль Вашингтон Марио Лемье Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 236-ю шайбу в большинстве в НХЛ в матче с «Монреалем» (5:4 ОТ). 

    Теперь он делит 7-е место в истории лиги по таким голам с Марио Лемье. 6-е место занимает Брендан Шэнахэн (237 голов), а рекордсменом лиги является Дэйв Андрейчук (274). 

    Добавим, что по голам в большинстве за одну команду Овечкин повторил рекорд Лемье, всю карьеру выступавшего за «Питтсбург». 

    НХЛ. Овечкин забросил 14-ю и 15-ю шайбы в сезоне, вышел на 2-е место в гонке снайперов

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