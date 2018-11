НХЛ. Овечкин повторил рекорд Марио Лемье по голам в большинстве за одну команду – 236

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 236-ю шайбу в большинстве в в матче с «Монреалем» (5:4 ОТ).

Теперь он делит 7-е место в истории лиги по таким голам с . 6-е место занимает Брендан Шэнахэн (237 голов), а рекордсменом лиги является Дэйв Андрейчук (274).

Добавим, что по голам в большинстве за одну команду Овечкин повторил рекорд Лемье, всю карьеру выступавшего за «Питтсбург».

Nobody has scored more power-play goals with one franchise than #ALLCAPS Alex Ovechkin pic.twitter.com/CP5Z5pubUr