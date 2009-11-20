НХЛ. Овечкин забросил 14-ю и 15-ю шайбы в сезоне, вышел на 2-е место в гонке снайперов

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Монреалем» (5:4 ОТ) и стал первой его звездой.

Форвард забросил свои 14-ю и 15-ю шайбы в сезоне (621-ю и 622-ю в карьере в ). В гонке снайперов он вышел на второе место, уступая только Давиду Пастрняку из «Бостона» (17 голов).

Всего Овечкин провел на льду 21 минуту 53 секунды (2:30 – в большинстве, полезность «+1»), нанес 5 бросков в створ и применил 2 силовых приема.

С его статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь.

Добавим, что на 60-й минуте матча Овечкин мог сделать хет-трик, но с его броском справился голкипер «Канадиенс» Кэри Прайс.