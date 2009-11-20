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    НХЛ. Овечкин забросил 14-ю и 15-ю шайбы в сезоне, вышел на 2-е место в гонке снайперов

    Теги Монреаль Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Монреалем» (5:4 ОТ) и стал первой его звездой. 

    Форвард забросил свои 14-ю и 15-ю шайбы в сезоне (621-ю и 622-ю в карьере в НХЛ). В гонке снайперов он вышел на второе место, уступая только Давиду Пастрняку из «Бостона» (17 голов). 

    Всего Овечкин провел на льду 21 минуту 53 секунды (2:30 – в большинстве, полезность «+1»), нанес 5 бросков в створ и применил 2 силовых приема. 

    С его статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь

    Добавим, что на 60-й минуте матча Овечкин мог сделать хет-трик, но с его броском справился голкипер «Канадиенс» Кэри Прайс. 

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