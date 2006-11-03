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    НХЛ. «Каролина» в гостях у «Аризоны», «Ванкувер» против «Колорадо»

    Теги результаты Каролина Ванкувер Колорадо Аризона НХЛ Хоккей

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Ванкувер – Колорадо
    Дата проведения
    3 ноября, 05.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео
    Аризона – Каролина
    Дата проведения
    3 ноября, 05.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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