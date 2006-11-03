37 минут назад НХЛ. «Каролина» в гостях у «Аризоны», «Ванкувер» против «Колорадо» Теги результаты Каролина Ванкувер Колорадо Аризона НХЛ Хоккей НХЛ Регулярный чемпионат Ванкувер – Колорадо Дата проведения 3 ноября, 05.00, «Rogers Arena» Онлайн матча Видео Аризона – Каролина Дата проведения 3 ноября, 05.00, «Gila River Arena» Онлайн матча Видео ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Таблица НХЛ Статистика НХЛ Зарегистрируйся и получи бесплатные призы: клюшка, свитер, шайба с эмблемой любимого клуба КХЛ!
Комментарии