Вячеслав Фетисов: «Система базовых клубов себя оправдала. Теперь необходима конкуренция»

Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов после победы сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане поделился с журналистами своим видением развития хоккея на ближайшие годы.

— Оправдала ли себя система с базовыми клубами для сборной и каков будет дальнейший вектор развития хоккея в стране?

- Может быть, на этот момент и оправдала. Но я думаю, что победа нам должна дать понимание того, что необходимо пересмотреть этот подход и дать равные возможности клубам, которые играют на территории РФ. Чтобы как можно больше сделать охват, открыть новые точки роста хоккея, поддержать тренеров, которые работают на местах. Таким образом мы получим совершенно другой по массовости объем талантливых хоккеистов. Это перспективный вектор развития. В этом направлении мы будем предлагать двигаться. Так работают все лучшие системы мира.

- Можно ли ожидать изменений уже со следующего сезона КХЛ?

- Я надеюсь, но я не принимаю решений. Мы будем про это говорить, — заверил Фетисов.