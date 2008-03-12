Каспарс Даугавиньш:»В рижское Динамо пока не собираюсь»

Форвард «Торпедо» Каспарс Даугавиньш заявил журналистам, что был бы не против продолжить карьеру в хоккейном клубе из Нижнего Новгорода. Даугавиньш защищает цвета «Торпедо» с сезона-2015/16. Всего в КХЛ 29-летний форвард сборной Латвии принял участие в 276 матчах, набрал 163 очка (68 шайб и 95 передач).

«Контракт с «Торпедо» заканчивается 30 апреля. Буду ждать предложения от клуба. Я люблю играть в Нижнем, тут отличные болельщики, хоккейный город. Думаю, каждый хоккеист всю свою карьеру мечтает играть в одном клубе. Если будет предложение и меня все устроит, я с удовольствием сыграю здесь и дальше», — заявил Даугавиньш.

«Рижское «Динамо»? Я там почти не играл, и пока не собираюсь. Другое дело – сборная Латвии. Всегда езжу в сборную с удовольствием. Сейчас надо решить медицинские вопросы, пройти пару обследований, немного подлечиться, и буду готов сыграть на чемпионате мира в Дании», — добавил нападающий.