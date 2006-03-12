Бен Скривенс: «Россияне очень суеверны»

Голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс рассказал североамериканской прессе о необычных, с его точки зрения, российских традициях и особенностях работы в КХЛ.

«Какое российское суеверие или обычай показался мне самым странным? Таких много. Например, в день рождения вы должны принести на стадион торт.

Если вам наступил кто-то на ногу, нужно наступить в ответ. Россияне очень суеверны. Нельзя пожать друг другу руки через дверной проём, об этом невозможно догадаться, поэтому все иностранцы допускают эту ошибку.

С рукопожатиями вообще интересно, ведь нужно со всеми здороваться каждый день. Мне кажется, что из-за этого могут распространяться болезни. На Олимпиаде, когда была вспышка норовируса, нам рекомендовали стукаться кулаками вместо пожимания рук.

Лично я могу спокойно жить с 99% всех тех личных, культурных и профессиональных особенностей, которые беспокоят североамериканских хоккеистов. Оставшиеся просто пытаюсь игнорировать.

Были ли случаи с обманом по зарплате? У меня нет таких историй», — приводит слова Скривенса Chicago Tribune.

Напомним, что четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (2:4) стал для Скривенса первой игрой в нынешнем плей-офф.