Сергачев о просьбе Бьюгстэда убедиться, что у его кур нет птичьего гриппа: «Безумие, он так неуважительно отнесся к моим курам. Я все равно дал ему яйца, потому что его жена ходила в магазин, а их там не было»
Михаил Сергачев рассказал о недоверии партнеров к его домашним курам.
Защитник «Юты» раздает яйца из своего курятника партнерам по команде: «У меня их много, сейчас они в дефиците, так что парни ценят их больше. Я хорошо кормлю кур, забочусь о них».
Россиянин рассказал, что Ник Бьюгстэд попросил его убедиться, что у его кур нет птичьего гриппа.
«Это безумие. Он так неуважительно отнесся к моим курам. Но я все равно дал ему яйца, потому что он сказал, что его жена ходила в магазин, а яиц там не было», – сказал Сергачев.
В США в этом году была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, приведшая к росту цен на куриные яйца и их дефициту. Американские фермеры вынуждены забивать кур, чтобы остановить распространение эпидемии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Белль Фрейзер
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