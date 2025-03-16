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  • Тренер «Нефтехимика» Леонтьев об 1:7 с «Ладой»: «У соперника была пауза три дня, они выглядели посвежее. Мы цепляемся за плей‑офф, работаем на 200%. Силы не безграничны, играют одни и те же»
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Тренер «Нефтехимика» Леонтьев об 1:7 с «Ладой»: «У соперника была пауза три дня, они выглядели посвежее. Мы цепляемся за плей‑офф, работаем на 200%. Силы не безграничны, играют одни и те же»

Олег Леонтьев высказался о разгромном поражении «Нефтехимика» от «Лады».

Встреча Фонбет Чемпионата КХЛ завершилась победой тольяттинской команды со счетом 7:1.

«Соперник был быстрее, везде успевал. У «Лады» была пауза три дня, они выглядели посвежее функционально. Мы цепляемся за попадание в плей‑офф, работаем на 200%. Силы не безграничны, играют одни и те же. Не наш день, все пошло не так. Все в спорте решает движение, восстановление. Это главная причина, остальные ошибки разберем.

Мы играем под давлением не первый матч, права на ошибку нет, это давит на каждого. Сегодня было видно, что большинству ребят не хватало энергии. Люди не хотят уходить в отпуск на плохой ноте, хотят доказать, так что у «Лады» был настрой и мотивация», – сказал главный тренер «Нефтехимика».

«Нефтехимик» идет на 9-м месте в таблице Восточной конференции с 61 очком после 65 матчей. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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