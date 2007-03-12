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    baltika

    Каспарс Даугавиньш: игрокам «Торпедо» надо покопаться в головах, понять, чего не хватило

    Теги Локомотив Торпедо Каспарс Даугавиньш КХЛ Кубок Гагарина

    «Сегодня два периода вообще здорово играли, в третьем периоде немножечко подсели, потому что было много большинства и меньшинства. По игре, было много моментов: и «два в один» выходили, и «один в ноль». У нас появлялись реальные шансы забивать, и очень плохо, что мы не забили свои моменты. Но и у «Локомотива» хорошие игроки, умеют играть в защите.

    Сегодня в большинстве были броски, сильные броски с синей линии. Нам чуть агрессивнее нужно играть под воротами, закрывать лучше вратаря. Всё дело — в голове, уверенности в своих силах. Моменты были — только шайбу нужно было затолкнуть. Были и хорошие розыгрыши, и плохие, но забить не получилось.

    Как лучше восстановиться после серии? Поговорить с семьей. Давно не видел ребёнка. Это тоже важно, чтобы семья поддержала в трудный момент. Сейчас надо покопаться в своей голове, разобраться, чего нам не хватило в серии. Думаю, каждый сделает выводы, и это сделает нас только сильнее»

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