Шестеркин – вторая звезда матча против «Баффало». Вратарь «Рейнджерс» отразил 29 бросков из 31
Игорь Шестеркин признан второй звездой матча с «Баффало».
«Рейнджерс» одержали победу со счетом 3:2 в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 29 бросков соперника из 31 и стал второй звездой встречи. Первой назвали защитника «Рейнджерс» Адама Фокса (1+2), третьей – вратаря «Сэйбрс» Юкко-Пекка Луукконена (25 из 28 бросков).
В этом сезоне российский вратарь провел 21 матч в чемпионате, одержал 10 побед, пропуская в среднем 2,90 шайбы и отражая 91,1% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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