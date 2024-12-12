Шестеркин – вторая звезда матча против «Баффало». Вратарь «Рейнджерс» отразил 29 бросков из 31

Игорь Шестеркин признан второй звездой матча с «Баффало».

«Рейнджерс» одержали победу со счетом 3:2 в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 29 бросков соперника из 31 и стал второй звездой встречи. Первой назвали защитника «Рейнджерс » Адама Фокса (1+2), третьей – вратаря «Сэйбрс» Юкко-Пекка Луукконена (25 из 28 бросков).

В этом сезоне российский вратарь провел 21 матч в чемпионате, одержал 10 побед, пропуская в среднем 2,90 шайбы и отражая 91,1% бросков.