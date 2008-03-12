Станислав Гареев: «Получился тяжёлый матч»

Станислав Гареев, защитник ХК «Салават Юлаев»: — Тяжёлый матч получился. Конечно, не ожидали, что будет такое обилие голов. В плей-офф так играть нельзя, будем исправляться.

- После того, как повели в счёте 3:0, немного сбавили обороты?

- Может быть, они начали активнее играть и забили в большинстве. Ну и удача отвернулась немного от нас.

- Сегодня Вы забросили шайбу, которая стала второй в КХЛ. Как удалось отличиться? На удачу бросали?

- Конечно, шайба зашла, нашла у него какое-то место, щёлочку.

- Когда команда пропускает четыре шайбы в плей-офф, что говорит тренер?

- Главное победа. Хорошо, что выиграли первый матч дома. Не важно, что пропустили четыре шайбы, но всё равно так нельзя.

- Было заметно, что Андрей Кареев по ходу игры нервничал…

- Я не видел, чтобы он нервничал. Бывает, ничего страшного, всё-таки первая игра.