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    Станислав Гареев: «Получился тяжёлый матч»

    Теги Авангард Салават Юлаев Станислав Гареев Андрей Кареев

    Станислав Гареев, защитник ХК «Салават Юлаев»: — Тяжёлый матч получился. Конечно, не ожидали, что будет такое обилие голов. В плей-офф так играть нельзя, будем исправляться.

    - После того, как повели в счёте 3:0, немного сбавили обороты?

    - Может быть, они начали активнее играть и забили в большинстве. Ну и удача отвернулась немного от нас.

    - Сегодня Вы забросили шайбу, которая стала второй в КХЛ. Как удалось отличиться? На удачу бросали?

    - Конечно, шайба зашла, нашла у него какое-то место, щёлочку.

    - Когда команда пропускает четыре шайбы в плей-офф, что говорит тренер?

    - Главное победа. Хорошо, что выиграли первый матч дома. Не важно, что пропустили четыре шайбы, но всё равно так нельзя.

    - Было заметно, что Андрей Кареев по ходу игры нервничал…

    - Я не видел, чтобы он нервничал. Бывает, ничего страшного, всё-таки первая игра.

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