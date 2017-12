Форвард «Питтсбурга» в игре с «Коламбусом» (5:4 Б) сделал две голевые передачи, забросил шайбу в большинстве, реализовал победный буллит и был признан первой звездой матча.

В последних 5 играх россиянин набрал 7 (4+3) очков.

Всего в 34 матчах сезона на счету Малкина 35 (13+22) баллов за результативность.

Sorry not sorry, Bob. pic.twitter.com/23uZ0nk3o5