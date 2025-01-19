Шварц сделал хет-трик в матче с «Лос-Анджелесом», у Какко 0+3. Каапо набрал 13 очков в 14 играх за «Сиэтл» после обмена
Джейден Шварц сделал хет-трик в матче с «Лос-Анджелесом», у Каапо Какко 0+3.
«Сиэтл» обыграл «Кингс» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Первой звездой стал форвард Джейден Шварц, сделавший хет-трик (5-й за карьеру в регулярках и первый в составе «Кракена»).
Второй звездой – форвард Каапо Какко, ассистировавший своему партнеру при всех трех шайбах.
В 14 играх после обмена из «Рейнджерс» в «Кракен» второй номер драфта-2019 набрал 13 (4+9) очков при полезности «+3» и среднем времени на льду 16:38.
В 30 играх за клуб из Нью-Йорка в этом сезоне у него было 14 (4+10) очков при полезности «+9» и среднем времени на льду 13:16.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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