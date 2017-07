Форвард Александр Радулов, не подписавший контракт в НХЛ в первый день работы рынка свободных агентов, выложил в своем инстаграме историю, записанную на борту самолета.

В ее конце российский форвард произнес: «Возвращаюсь домой», не сделав каких-либо пояснений.

Ранее сообщалось, что на Радулова претендуют «Монреаль», в котором он провел прошлый сезон, и «Даллас».

Alex Radulov just Instagram storied a video of himself on a plane. Wait until the end, he says «going back home». Whatever that means. pic.twitter.com/VpTwZfOsnr