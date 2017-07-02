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    Александр Радулов: «Возвращаюсь домой»

    Теги Александр Радулов НХЛ

    Форвард Александр Радулов, не подписавший контракт в НХЛ в первый день работы рынка свободных агентов, выложил в своем инстаграме историю, записанную на борту самолета. 

    В ее конце российский форвард произнес: «Возвращаюсь домой», не сделав каких-либо пояснений. 

    Ранее сообщалось, что на Радулова претендуют «Монреаль», в котором он провел прошлый сезон, и «Даллас». 

    Каким был первый день открытия рынка свободных агентов в НХЛ

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