Александр Радулов: «Возвращаюсь домой»
Форвард Александр Радулов, не подписавший контракт в НХЛ в первый день работы рынка свободных агентов, выложил в своем инстаграме историю, записанную на борту самолета.
В ее конце российский форвард произнес: «Возвращаюсь домой», не сделав каких-либо пояснений.
Ранее сообщалось, что на Радулова претендуют «Монреаль», в котором он провел прошлый сезон, и «Даллас».
Alex Radulov just Instagram storied a video of himself on a plane. Wait until the end, he says «going back home». Whatever that means. pic.twitter.com/VpTwZfOsnr— Amanda Stein (@amandacstein) 1 июля 2017 г.
Каким был первый день открытия рынка свободных агентов в НХЛ
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