Макар с 1+2 и 25-м голом в сезоне, Нюджент-Хопкинс с 0+3 и Мразек с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Кэйл Макар, Райан Нюджент-Хопкинс и Петр Мразек – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – вратарь «Детройта » Петр Мразек с шатаутом в матче против «Вегаса» (3:0) при 18 сэйвах. Он вышел на 4-е место среди голкиперов из Чехии по числу игр на ноль.

Вторая звезда – форвард «Эдмонтона » Райан Нюджент-Хопкинс с 3 (0+3) очками в матче с «Рейнджерс» (3:1).

Первая звезда – защитник «Колорадо» Кэйл Макар с 3 (1+2) очками в матче с «Далласом» (4:3 ОТ). Он забросил свою 25-ю шайбу в сезоне в овертайме игры.