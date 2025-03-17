Макар с 1+2 и 25-м голом в сезоне, Нюджент-Хопкинс с 0+3 и Мразек с шатаутом – звезды дня в НХЛ
Кэйл Макар, Райан Нюджент-Хопкинс и Петр Мразек – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – вратарь «Детройта» Петр Мразек с шатаутом в матче против «Вегаса» (3:0) при 18 сэйвах. Он вышел на 4-е место среди голкиперов из Чехии по числу игр на ноль.
Вторая звезда – форвард «Эдмонтона» Райан Нюджент-Хопкинс с 3 (0+3) очками в матче с «Рейнджерс» (3:1).
Первая звезда – защитник «Колорадо» Кэйл Макар с 3 (1+2) очками в матче с «Далласом» (4:3 ОТ). Он забросил свою 25-ю шайбу в сезоне в овертайме игры.
Опубликовал: Александр Балабанов
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