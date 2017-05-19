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    Малкин за последние 5 Кубков Стэнли лидирует по голевым передачам и 2-й по очкам

    Теги Питтсбург Оттава Кубок Стэнли Чикаго Анахайм Евгений Малкин Сидни Кросби Райан Гецлаф НХЛ Джонатан Тэйвс Патрик Кэйн Дерик Брассар

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин занимает первое место по числу голевых передач (46) в 5 последних розыгрышах плей-офф НХЛ.

    Кроме того, россиянин идет вторым среди бомбардиров – 68 (22+46) очков, уступая лишь нападающему «Чикаго» Патрику Кэйну – 71 (30+41).

    В шестерку лучших также входят Райан Гецлаф («Анахайм), Сидни Кросби («Питтсбург»), Джонатан Тэйвс («Чикаго») и Дерик Брассар («Оттава»).

    В текущем Кубке Стэнли Малкин лидирует в гонке бомбардиров с 20 (6+14) очками.

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