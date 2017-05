Малкин за последние 5 Кубков Стэнли лидирует по голевым передачам и 2-й по очкам

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин занимает первое место по числу голевых передач (46) в 5 последних розыгрышах плей-офф .

Кроме того, россиянин идет вторым среди бомбардиров – 68 (22+46) очков, уступая лишь нападающему Патрику Кэйну – 71 (30+41).

В шестерку лучших также входят Райан Гецлаф («Анахайм), Сидни Кросби («Питтсбург»), Джонатан Тэйвс («Чикаго») и Дерик Брассар («Оттава»).

В текущем Кубке Стэнли Малкин лидирует в гонке бомбардиров с 20 (6+14) очками.

#Sens Derick Brassard has the 6th most points over the past 5 postseasons pic.twitter.com/lqIqh0Eogb