Малкин за последние 5 Кубков Стэнли лидирует по голевым передачам и 2-й по очкам
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин занимает первое место по числу голевых передач (46) в 5 последних розыгрышах плей-офф НХЛ.
Кроме того, россиянин идет вторым среди бомбардиров – 68 (22+46) очков, уступая лишь нападающему «Чикаго» Патрику Кэйну – 71 (30+41).
В шестерку лучших также входят Райан Гецлаф («Анахайм), Сидни Кросби («Питтсбург»), Джонатан Тэйвс («Чикаго») и Дерик Брассар («Оттава»).
В текущем Кубке Стэнли Малкин лидирует в гонке бомбардиров с 20 (6+14) очками.
#Sens Derick Brassard has the 6th most points over the past 5 postseasons pic.twitter.com/lqIqh0Eogb— Sportsnet Stats (@SNstats) 18 мая 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.